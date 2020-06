Paola Pugliese – Chi è la moglie di Sal Da Vinci

Paola Pugliese ama rimanere dietro le quinte. Anche se si tratta della moglie di Sal Da Vinci, la donna preferisce non finire sotto ai riflettori. Per questo di lei si sa poco e nulla. Ad eccezione di alcune dichiarazioni rilasciate dall’artista in merito al loro grande amore.

Paola Pugliese è al fianco del cantante da quasi 30 anni. I due si sono sposati nei primi anni del Novanta e non si sono mai più lasciati. Qualche anno fa hanno deciso di festeggiare il loro 25° anniversario con una grande festa a cui hanno partecipato tanti ospiti.

Paola Pugliese – La moglie di Sal Da Vinci

Paola Pugliese ha sempre ricevuto dediche d’amore importanti dal marito. In occasione del loro ultimo e grande anniversario, il cantante ha scelto di dedicarle un pensiero speciale a mezzo social: “Amore mio, meravigliosa creatura discesa da cielo per rendermi felice in questa folle e gioiosa e vita, l’amore non ha traguardi, siamo noi che misuriamo il tempo, difatti sembra ieri dal nostro fatidico sì, sono passati solo 25 anni, sei sempre più bella ed io sempre più innamorato. Grazie per essermi accanto in questo viaggio meraviglioso dell’amore… Ti amo“.

Paola Pugliese e il marito si sono conosciuti quando lui aveva solo 15 anni e lei uno in più. “Siamo cresciuti insieme“, ha detto lui a Diva e Donna qualche tempo fa, “tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela“. Per riuscire a fare breccia nella sua dolce metà, l’artista le ha provate tutte e poi ha concluso che l’unica strada era diventare amico del padre. “Ti sbattevi per racimolare soldi, eri testardo e cocciuto, ma ti ho amato e ti amo ancora per questo. Sei tu che hai dato un senso alla mia vita. Ti amo, a volte penso di non dirtelo abbastanza. Quando guardo i nostri figli vedo te. Sei l’unico uomo che avrei potuto amare“, ha scritto invece lei in occasione del loro anniversario del 2020.