Paolo Caiazzo – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Paolo Caiazzo è pronto a tornare a Made in Sud. Dopo essersi presentato nella scorsa edizione, l’attore e cabarettista ritornerà nel programma per strappare qualche risata ai telespettatori. In particolare lo vedremo con il suo Tonino Cardamone, ovvero il giovane in pensione che abbiamo già avuto modo di conoscere.

In questi giorni di Fase2, Paolo Caiazzo ha condiviso con i fan che lo seguono sui social diversi contenuti della sitcom Chiacchiere & Distintivo. Al suo fianco Ciro Ceruti, per un divertimento assicurato.

Paolo Caiazzo – Età, moglie e figli

Paolo Caiazzo nasce il 19 ottobre del ’67 a San Giorgio a Cremano e già a 20 anni inizia a muovere i primi passi in teatro. Nell’87 entra a far parte della Bottega Teatrale del Mezzogiorno e inizia la carriera di attore brillante. I primi riconoscimenti non si fanno attendere, come il premio Miglior Attore Protagonista al Festival del Teatro Piccolo di Napoli. Il debutto in tv invece avviene grazie a Quelli che il calcio nel 2001, cui seguono Bulldozer, Zelig Off e Colorado Cafè Live. Fra i suoi personaggi più conosciuti troviamo invece il turista giapponese ‘Ndò, il trentatreenne Max Playstation e altri ancora.

Fra i suoi spettacoli più famosi, citati anche nel portale web di Paolo Caiazzo, troviamo invece Terrone si nasce – Ed io lo nacqui… modestamente. La citazione è abbastanza ovvia e ci riporta a Totò. “Il termine ‘terrone’ inserito nel titolo è una dichiarazione d’amore per le mie origini”, scrive, “ed io, come contadino della mia ‘Terra’, intendo coltivarla”. Troviamo inoltre la commedia in due atti Non mi dire te l’ho detto, dove il comico prende in giro i 50enni e l’era dei social per le generazioni adulte. Il comico interpreta invece Gaetano Giuffrida nel film No grazie il caffè mi rende ancora nervoso diretto da Lello Arena. Non sappiamo invece se l’artista sia sposato, abbia moglie oppure figli.