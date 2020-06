Ricetta fagioli alla messicana: ingredienti, preparazione e consigli

I fagioli alla messicana sono un piatto piccante molto gustoso e saporito a base di fagioli, pomodoro e salsiccia a pezzettoni o sbriciolata.

I fagioli alla messicana sono ottimi come contorno, secondo piatto, piatto unico o uno sfizioso antipasto. Per gli amanti dei fagioli, dei piatti piccanti è impossibile non innamorarsene al primo assaggio, quindi provateli.

Accompagnateli con dei crostini e vi leccherete i baffi.

Fagioli alla messicana – Ingredienti

Le seguenti dosi sono consigliate per 4 persone.

400 gr. fagioli borlotti secchi (ammollati in acqua e bicarbonato il giorno prima)

1 litro passata di pomodoro

2 spicchi di aglio

200 gr. salsiccia

peperoncino (la quantità a piacere)

sale e pepe

olio extra vergine d’oliva

Fagioli alla messicana – Preparazione e consigli utili

Dopo aver tenuto i fagioli a bagno per tutta la notte in abbondante acqua con un cucchiaino di bicarbonato sciacquarli e metterli in una pentola di acciaio coperti abbondantemente da acqua fredda, portare al bollore e lessarli per un’ora,mescolando ogni tanto con un cucchiaio di legno (se avete poco tempo potete usare anche i fagioli borlotti in barattolo, ma con i secchi il risultato è migliore).

Tritare i due spicchi d’aglio.

Appena i fagioli sono lessati in un coccio o in una pentola mettere dell’olio e soffriggere l’aglio tritato insieme alla salsiccia sbriciolata e al peperoncino a piacere.

Unire il pomodoro e far cuocere a fuoco basso un’oretta, il pomodoro deve rapprendere.

A questo punto unire i fagioli con un po’ della loro acqua di cottura, salare e pepare, far cuocere ancora una mezz’oretta a fiamma bassa.

Spegnere il fuoco e far riposare qualche minuto.

I fagioli alla messicana sono pronti, metterci sopra un filo d’olio a crudo e servirli caldi o tiepidi accompagnati da dei crostini.