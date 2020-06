Ricetta gelato alla nocciola senza gelatiera: ingredienti, preparazione e consigli

Il gelato è dolce molto apprezzato da adulti e bambini, ottimo da consumare in estate per rinfrescarsi. Esistono varie tipologie di gelato, tutte molto gustose. Anche per quanto riguarda i gusti la scelta è veramente molto vasta, nella ricetta di oggi andremo a vedere come preparare in casa il gelato alla nocciola senza gelatiera.

E’ molto semplice e veloce da preparare, ottimo da servire anche a fine cena, o da mangiare come merenda, insomma ottimo in ogni occasione.

Gelato alla nocciola – Ingredienti

Con le seguenti dosi otterrete 500 grammi di gelato alla nocciola.

300 g Panna fresca liquida

130 g Pasta di nocciole (pura)

120 g Latte condensato

30 g Granella di nocciole

Vanillina (o vaniglia)

Gelato alla nocciola – Preparazione

Raffreddate la panna fresca, non utilizzate la panna vegetale, ma solo quella vera ricavata dal latte e raffreddate bene anche la ciotola dove la monterete.

Dopo aver montato la panna, unite il latte condensato e la pasta di nocciole, montate e unite la granella tostata e la vanillina o la vaniglia.

Riponete nel congelatore e mescolate una volta ogni ora, fino a raggiungere la consistenza giusta.

Gelato alla nocciola – Consigli utili

Il gelato una volta pronto, si conserva benissimo in congelatore, sigillato nel suo contenitore, se dovesse sembrarvi un po’ troppo sodo, aspettate qualche minuto, mantecate col cucchiaio e tornerà perfetto.

Se non riuscite a trovare in commercio il latte condensato o la pasta di nocciole potete prepararli in casa.

Nella versione di oggi abbiamo visto come preparare il gelato alla nocciola, ma si può tranquillamente preparare con della frutta, con il cioccolato, al pistacchio, insomma come più vi piace.