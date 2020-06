Sal Da Vinci – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Sal Da Vinci è pronto per la sfida di Made in Sud. Lo vedremo nella nuova edizione come ospite fisso, assieme ad Enzo Avitabile e Lello Arena. La speranza del cantante è che il programma segni una nuova strada per tutti gli artisti e il mondo dello spettacolo in generale.

Sal Da Vinci è certo che il sorriso possa contribuire a cambiare la vita degli italiani. “Il nostro obiettivo è diffondere al nostro pubblico l’energia“, ha detto a Il Roma, “l’affetto e la dolcezza di un’estate all’insegna di un ritrovato ottimismo. Si riparte in un contenitore molto amato dagli italiani, la rete che dà segno che il nostro comparto può ripartire tenendo sempre presente la sicurezza e l’importanza dell’aspetto sanitario“.

Sal Da Vinci – Età, moglie e figli

Sal Da Vinci nasce il 7 aprile del ’69 a New York con il nome di Salvatore Michael Sorrentino. Il padre è a sua volta cantante e impegnato in tournée oltreoceano. Il giovane artista debutta a sei anni e nel ’76 lo troviamo già sotto ai riflettori della musica grazie ad un duetto con il padre mario, Miracolo ‘e Natale. Al fianco del genitore esordisce anche a teatro nel ’77 con Caro papà e Senza mamma e senza padre. Il ’78 è l’anno del suo sbarco sul grande schermo con il film Filio mio sono innocente! di Carlo Caiano. Il secondo film, Napoli storia d’amore e di vendetta, arriva l’anno successivo.

Negli anni Novanta invece lo troviamo a Una voce per San Remo, rubrica di Domenica In. Nel ’05 canta davanti a Papa Giovanni Paolo II. Sal Da Vinci si è sposa inoltre nel ’92 con Paola Pugliese. Una splendida storia d’amore che regalerà alla coppia la nascita dei due figli, Annachiara e Francesco. Tanti anni insieme e una certezza: lei è al suo fianco anche nei momenti più bui, in cui l’artista si è ritrovato in ristrettezze economiche.