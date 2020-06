Sonia Lorenzini nessun ripensamento | Ex di Uomini e Donne nella bufera

Sonia Lorenzini racconta senza nessun ripensamento la fine della sua storia d’amore con Federico Piccinato. La coppia insieme da ormai diverso tempo si è trovata a dover fare i conti con una rottura che, per diverse settimane ha preferito rimanere nascosta.

La ex corteggiatrice dopo il gossip che la vede protagonista con Eros Ramazzotti e il loro ipotetico flirt, ha dovuto fare il conto con i tantissimi fa che, per diverso tempo hanno fatto continue domande sulla sua relazione. Quali sono state le sue parole?

Sonia Lorenzini non ha nessun ripensamento

Lorenzini torna a parlare della sua ormai finita storia d’amore direttamente nelle sue storie Instagram. La ex corteggiatrice infatti, stanca delle continue pressioni che i fan della coppia hanno continuato a fare, si è mostrata scocciata e pronta a chiarire la faccenda una volta per tutte.

Secondo il suo punto di vista però, l’intromissione dei tantissimi fan negli ultimi ore è stato un vero modo poco educato di interferire nella sua storia d’amore. Proprio per questo, Sonia ha deciso di dire tutta la verità sulla sua relazione con Federico Piccinato. Quali sono state le sue parole?

Ex corteggiatrice rivela la verità

Nella giornata di ieri, Sonia Lorenzini senza nessun ripensamento ha dichiarato la vera motivazione del perché lei e il suo ex fidanzato si sono separati così bruscamente.

La ex corteggiatrice ha così affermato: “Visto che ormai è diventata l’unica domanda ricorrente e io sono per prima una persona, ma ho consapevolezza di essere anche esposta poi di non dover più leggere nulla! Ho sempre condiviso con voi le gioie della mia vita perché a tutti fa piacere farlo e riesce molto più semplice, naturale e spontaneo. A nessuno invece fa piacere condividere i dolori a livello pubblico!”.

Nonostante il momento difficile che Sonia sta passando per l’addio del suo ex fidanzato, ha voluto concludere così: “Detto questo alla domanda insistente su dove sia Federico, vi rispondo che Federico oggi ha deciso di prendere una strada diversa e che vorrei che da adesso rispettaste se potete il mio non parlare della cosa. […] Nella speranza che possiate capire e apprezzare ciò che sono, perché ognuno di noi è diverso e perché ci sono persone che riescono a fingere benissimo qualcosa e altre che invece no!”.