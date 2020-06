Sossio Aruta non ne ha abbastanza | Ritorno inaspettato al GF Vip

Sossio Aruta non ne ha abbastanza e si sente pronto a tornarne nella casa più spiata d’Italia il prossimo anno. Una richiesta inaspettata quella dell’ex cavaliere di Uomini e Donne che, dopo la sua partecipazione al GF Vip non si sente del tutto soddisfatto.

L’ex gieffino infatti, è entrato all’interno del reality dopo diversi mesi dal suo inizio e poche settimane prima della pandemia dovuta al Codiv-19. L’esperienza che ha caratterizzato gli ultimi mesi di Sossio ha lasciato dentro di lui la voglia di rivalsa ma soprattutto di farsi conoscere per chi è davvero.

Durante la giornata di oggi infatti, l’ex cavaliere ha deciso di lanciare un forte messaggio sul suo profilo Instagram nei confronti dei suoi fan e di Alfonso Signorini. Quali sono state le sue parole?

Sossio Aruta non ne ha abbastanza

L’ex cavaliere di Uomini e Donne dopo l’esperienza del talk show che gli ha dato la possibilità di trovare l’amore con Ursula Bennardo, ha avuto il piacere di poter entrare nella casa più spiata d’Italia. Sossio Aruta non ne ha però abbastanza e lancia un forte messaggio inaspettato sul suo profilo social.

Secondo il suo punto di vista il fatto che sia entrato al Grande Fratello Vip diversi mesi dopo il suo inizio, non gli ha dato la possibilità di farsi conoscere nel migliore dei modi, spiegando quanta voglia di rivalsa lui abbia.

Sossio Aruta si è dimostrato un uomo forte ma anche molto fragile all’interno della casa, lasciando i fan del programma e i telespettatori molto stupiti di vedere l’ex cavaliere sotto una veste completamente diversa.

Ex gieffino vuole tornare al Grande Fratello Vip

L’ex cavaliere di Uomini e Donne sente che la sua presenza all’interno del GF Vip sia stata incompleta, spiegando sul suo profilo Instagram la voglia di tornare nella casa.

Le sue parole sono state: “Prima o poi ci tornerò.. non mi sono confessato abbastanza, e’ stata un esperienza molto forte mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. oserei definirlo un viaggio incompleto avevo ancora tanto da raccontare . da risolvere e da far sapere sulla mia persona ..tutto ciò mi ha penalizzato ma comunque sono stato fortunato ad arrivare 3 in classifica e felice nell’entrare in questa casa più spiata d’ italia. Le vie del signore sono infinite chissà’….. Patrik 2 la vendetta”.