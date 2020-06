X Factor 2020 – Il commento di Fedez sulla giuria

X Factor 2020 accende ancora i motori e questa volta è Fedez a parlare della giuria di quest’anno. Come sappiamo già, nel team ci saranno due volti noti del programma, Manuel Agnelli e Mika, e due ‘inediti’, ovvero Emma Marrone e Hell Raton. Il rapper ha sottolineato in un’intervista di considerare tre giudici su quattro degli amici.

Il commento di Fedez su X Factor 2020 però nasconde anche dell’altro. Secondo l’artista, il talent show di Sky Uno avrebbe subito un crollo negli ultimi tempi. Anche per questo si augura che la nuova giuria possa risollevare le sorti dello spettacolo e magari ritrovare l’antico splendore.

Fedez e X Factor 2020 – Il commento del rapper

“Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro“: così Fedez sottolinea a Vanity Fair di essere soddisfatto della scelta del direttivo. Escluso invece un suo ritorno ad X Factor 2020 o nelle edizioni successive, soprattutto per via della realtà in cui vive in questo momento. “Anche se ci fosse il desiderio“, specifica.

Ancora una volta Fedez si dichiara pronto a mettere al centro la musica. Soprattutto alla luce della quarantena. “Cerco di ritornare all’essenzialità della musica“, ha dichiarato, “tenendo conto di come oggi abbia diverse esigenze rispetto al passato: vorrei riportare la centralità della musica facendo sì che il contorno rimanga tale“. Fra le intenzioni del rapper c’è la volontà di concentrarsi sulle emozioni per un prossimo brano e non sui risultati in termini di vendite o views. “Sono stato parecchio per strada da piccolo“, ha detto poi parlando del nuovo singolo Bimbi per strada, “È un brano che abbraccia più generazioni e che è stato un must della mia adolescenza, accompagnandomi nel passaggio all’età adulta“.