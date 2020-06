Ci sono uomini che per natura sono addirittura più vanitosi delle donne. Ma chi si può definire in questo modo tra i rappresentanti dello Zodiaco? Ecco chi sono gli uomini più vanitosi.

Il Gemelli

Tra gli uomini più vanitosi dello Zodiaco c’è quello del segno dei Gemelli, che indubbiamente si compiace molto di sé stesso. Il Gemelli ha spesso un portamento eretto e lesto, pratica sport e cura molto il fisico. Molto vanitoso, il Gemelli studia con cura ogni dettaglio del proprio abbigliamento che sottolinei in particolare la sua prestanza muscolare. Tra gli uomini appartenenti al segno dei Gemelli si trovano senza dubbio i più vanitosi dello Zodiaco anche per quanto riguarda il vantarsi delle proprie abilità.

Il Cancro

Tra gli uomini più vanitosi dello Zodiaco c’è anche quello del segno zodiacale del Cancro. Gli uomini del Cancro danno molta importanza all’aspetto esteriore, proprio ma anche degli altri. Gli uomini Cancro notano sempre se una donna è curata e criticano quelle dimesse o non impeccabili. Per quanto riguarda sé stesso l’uomo del segno zodiacale del Cancro è sempre molto attento alla moda: non sbaglia mai un abbinamento e indossa sempre l’ultimo capo di tendenza. Anche la sua pettinatura segue lo stile del momento e l’ultima tendenza uscita in termini di hair stylist.

Il Leone

Altro uomo molto vanitoso è senza dubbio quello del Leone. L’uomo del segno zodiacale del Leone ha un grande ego, un marcato egocentrismo, ama e apprezza sé stesso a volte fino al narcisismo ed è molto contento di ricevere complimenti dalle altre persone. L’uomo del segno del Leone è vanitoso, passa molto tempo a guardarsi e controllarsi davanti allo specchio, non manca di cercare il riflesso della sua immagine anche quando è in giro in una strada trafficata, tra le vetrine dei negozi. L’uomo Leone ha sicuramente un alto concetto di sé.

Il Bilancia

Tra gli uomini più vanitosi dello Zodiaco troviamo quello del segno della Bilancia. L’uomo del segno zodiacale della Bilancia da molta, forse troppa, importanza all’estetica e a tutto ciò che è apparenza. Si cura molto e tende a criticare acidamente chi non lo fa, sottolineandone i difetti. Questo atteggiamento può risultare molto fastidioso, insensibile e offensivo per le altre persone. Basandosi esclusivamente sull’esteriorità, l’uomo del segno della Bilancia commette molti errori di valutazione.

Il Pesci

Tra gli uomini più vanitosi dello Zodiaco c’è anche quello del segno zodiacale dei Pesci. L’uomo Pesci tiene molto al suo aspetto per cui cura particolarmente l’igiene personale e il modo di vestire sempre sobrio ma impeccabile. L’uomo del segno zodiacale dei Pesci si perde un po’ a rimirarsi negli specchietti della propria automobile, rischiando problemi con la condotta stradale.