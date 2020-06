Ascoli-Cremonese si vede in chiaro? Ecco dove vedere la partita in diretta

Torna in campo la Serie B e si riprende dal match della venticinquesima giornata tra Ascoli e Cremonese. Le due squadre dopo un lungo stop tornano a solcare i campi da gioco e proseguono entrambe la loro corsa alla salvezza.

I padroni di casa sono infatti a 32 punti mentre gli ospiti si trovano a 30 punti. Entrambe in piena corsa per non retrocedere vorranno trovare fin da subito una vittoria per provare a restare in Serie B anche per la prossima stagione.

Si è discusso molto sulla possibilità di poter vedere Ascoli Cremonese in chiaro ma così non sarà. Il match sarà infatti visibile su DAZN e per questo motivo dovrete essere abbonati al servizio di tv online per poter seguire il match in diretta.