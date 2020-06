Beatrice Valli prova dolore | Ex di Uomini e Donne distrutta fisicamente

.Beatrice Valli si mostra triste e piena di dolori tanto da preoccupare i suoi fan più affezionati. Nelle ultime settimane infatti, la ex corteggiatrice si è fatta vedere sempre più afflitta, cosa le sta succedendo?

L’influencer dopo la nascita della sua terza figlia Azzurra si mostra molto provata e spaventa i suoi fan che, da diversi giorni la vedono sempre e costantemente triste. Beatrice durante la giornata di ieri, racconta cosa le sta succedendo realmente e confessa tutto.

Beatrice Valli prova dolore

La ex corteggiatrice ha da poco partorito la sua terza figlia Azzurra, seconda con il compagno Marco Fantini. La coppia nonostante la gravidanza e il periodo difficile in quarantena, sembra continuare a procedere con i preparativi del loro futuro matrimonio che, avverrà il prossimo anno.

Beatrice Valli dopo una lunga quarantena e la nascita di sua figlia, si è mostrata molto provata tanto da preoccupare i suoi fan. Durante le ultime foto caricate sul suo profilo Instagram, hanno insistito per sapere realmente cosa le stesse succedendo.

La ex corteggiatrice ha nascosto per alcune settimane il suo star male ma durante la giornata di ieri, non è più riuscita a trattenere il dolore decidendo così di dire la verità a tutti i suoi follower. Beatrice Valli, dopo la gravidanza ha riscontrato così la mastite.

La patologia che ha riscontrato la ex corteggiatrice non è altro che un’infiammazione di origine batterica che, altera l’aspetto e la funzionalità del seno specie durante l’allattamento.

Ex corteggiatrice stanca e sfinita

Durante la giornata di ieri, Beatrice ha così detto la verità su quello che realmente le sta succedendo in questo ultimo periodo. Beatrice Valli confessa quanto prova dolore soprattutto in questi giorni a causa della mastite avuta durante l’allattamento e dopo la gravidanza.

I fan più attaccati e presenti nella vita della Valli, si sono mostrati pronti a tirarla su emotivamente con commenti ironici e cercando in tutti i modi di distrarla dai dolori che continua ad avere. Sembra infatti che, la terza gravidanza della ex corteggiatrice, sia stata la più complicata in questi anni portandole tantissime complicazioni.