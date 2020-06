Calciomercato MIlan – Rangnick manager vuole Rose in panchina. Kalulu a Milano

Calciomercato Milan – Il progetto rossonero per la prossima stagione inizia a prendere forma. Com’è noto il club intende rifondare l’area tecnica per ripartire quasi da zero con un’idea di valorizzazione di giovani ed una nuova rete di conoscenze tecniche in giro per il mondo che possa consentire ai rossoneri di ripartire con giocatori non di primissimo piano, ma di talento. Un piano che prevede l’ingaggio di Ralf Rangnick, direttore dell’area tecnica del gruppo Red Bull, in qualità di Deus Ex Machina dell’operazione. E oggi arriva la notizia che Rangnick potrebbe non volere la panchina per sé, ma spingere il Milan a mettere al timone uno degli allenatori di maggiori prospettive della BundesLiga.

Calciomercato Milan – Rangnick manager vuole Rose in panchina

Marco Rose è l’allenatore del Borussia Monchengladbach che ha sorpreso tutti per qualità di gioco nella BundesLiga che sta terminando in queste settimane, dopo la sospensione del campionato tedesco per l’emergenza coronavirus. Rose sarebbe stato indicato dallo stesso Rangnick che così potrebbe piazzarsi dietro la scrivania e gestire in prima persona lo sviluppo del progetto di osservazione ed individuazione dei calciatori da portare al Milan. Ragnick stima da tempo Rose: il secondo è stato allenatore dell’RB Salisburgo ricevendo i complimenti del primo in un tweet di un paio di anni fa.

Ovviamente si tratta di scenari futuri per i quali serve lavorare molto affinché si realizzino. E l’incontro tra Rangnick e Singer è previsto nelle prossime settimane, con l’ufficialità dell’arrivo del tedesco che non arriverà prima di agosto, al termine della stagione. Se questa è l’idea, però, i tifosi milanisti possono aspettarsi anche una squadra divertente e bella da vedere.

Calciomercato Milan – Kalulu a Milano per le visite

In queste ore, intanto, Pierre Kalulu è sbarcato a Milano per sottoporsi alle visite mediche e ai test in vista della firma del suo nuovo contratto con il Milan. Il giocatore è stato visto entrare alla clinica Madonnina poco dopo le 13.30. Il terzino francese sta svolgendo tutto quanto necessario prima di apporre la firma sul quinquennale che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. Nel pomeriggio di oggi è attesa l’ufficialità dell’acquisto.