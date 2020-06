Calciomercato Roma – Arriva Pedro, i dettagli del contratto. Kluivert è in uscita

Calciomercato Roma – Il primo acquisto della Roma del futuro è Pedro, l’esterno ex Barcellona, ed in forza al Chelsea, dovrebbe arrivare nella capitale nelle prossime settimane. Questo accordo era già previsto, ma oggi le parti hanno trovato la giusta intesa e sono arrivate ad una fumata bianca.

Calciomercato Roma – Arriva Pedro, tutti i dettagli

Il giocatore, ormai trentatreenne, ed in scadenza di contratto con il Chelsea, passerà alla Roma. Il calciatore cresciuto nelle giovanili del Barcellona ha militato nella Liga Spagnola dal 2008 al 2015, giocando con campioni come Messi, Xavi e Iniesta. Nell’estate del 2015 passò a titolo definitivo in premier alla corte dei Blues del Chelsea.

Con la squadra di Londra ha collezionato al momento 192 presenze, tra campionato, coppa di lega e competizioni europee. Nella sua carriera ha vinto anche 1 mondiale e 1 europeo con la Spagna, rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Con il Barcellona ha vinto 3 Champions League, e ben 5 campionati spagnoli.

Lo spagnolo arriverà a Roma a parametro 0, ed avrà un contratto di 2 anni a 3 milioni di euro, con opzione per il terzo anno. Con il suo arrivo, molto probabilmente partiranno sia Kluivert che Under. Pedro è stato un rinforzo esplicitamente chiesto dal mister Fonseca, che vuole rinforzare la squadra sugli esterni.

Calciomercato Roma – Kluivert è in uscita

Justin Kluivert sembra essere al capolinea con la Roma, l’olandese arrivato nella capitale nel 2018, non hai mai fatto vedere le sue enormi qualità. L’esterno arrivò dall’Ajax, dove aveva fatto molto bene. Le aspettative sul giocatore erano alte e sono state deluse. Motivo per il quale la sua esperienza con i giallorossi sta per terminare.

Il giocatore in un’intervista recente faceva apprezzamenti su Londra e sulla Premier, e le prime sirene di mercato arrivano proprio dalla capitale Inglese. L’Arsenal, infatti, è sulle tracce dell’esterno olandese. Al momento non c’è una trattativa in corso tra la Roma e i gunners, ma con l arrivo di Pedro, che ha rifiutato tra l altro un’importante offerta dal Qatar per accontentare mister Fonseca, le due società hanno intensificato i colloqui, e tra non molto potrebbe arrivare una prima offerta ufficiale per Kluivert.

La Roma ha bisogno di plusvalenze, e quindi potrebbero partire anche Zaniolo, arrivato nella capitale solo due anni fa, Pellegrini e Under. La richiesta dei giallorossi per Kluivert si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e molti altri potrebbero arrivare dalla cessione del giovane gioiellino italiano. Zaniolo dopo le due operazioni, è pronto a scendere nuovamente in campo, ma potrebbe essere il grande nome da sacrificare per far quadrare i conti della società giallorossa.

La Roma ha bisogno di vendere, ma nel frattempo pensa anche ad acquistare qualche nuovo giocatore, Pedro è quasi sicuro di avere un posto per il prossimo anno, vedremo chi dovrà lasciare la capitale, e cercare fortuna altrove.