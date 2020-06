Cristiano Ronaldo da piccolo: ecco foto e video che fanno impazzire il web

Scenderà in campo questa sera nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli ma in questo momento parliamo di Cristiano Ronaldo da piccolo. Il portoghese è nato il 5 Febbraio del 1985 ed ha 35 anni. Il suo stipendio è di 31 milioni di euro fino al 2019 ed è fidanzato con Georgina Rodriguez. Attualmente, come già si sa, è in forza alla Juventus ma tra le squadre precedenti si sottolineano ovviamente il Real Madrid ed il Manchester United.

Cristiano Ronaldo ha tre fratelli: si tratta di Katia Aveiro, Hugo Aveiro ed Elma dos Santos Aveiro. Il portoghese ha quattro figli. Ma torniamo al discorso iniziale e vediamo Cristiano Ronaldo da piccolo. Andiamo subito a vedere un video e poco sotto inseriremo anche delle fotografie del portoghese.

Cristiano Ronaldo da piccolo – FOTO

Come già detto andiamo a vedere anche delle fotografie di Cristiano Ronaldo da piccolo. Qui di seguito un album fotografico.