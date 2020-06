DIRETTA STREAMING – Juventus vs Napoli – RAI 1

Alle ore 21 avrà inizio la partita valida per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 ma si potrà vedere anche in streaming.

Infatti proprio la Rai offre il servizio on demand attraverso l’app di RaiPlay ma per comodità, così come facciamo sempre, anche su Giornal.it potrete vedere la partita in diretta streaming.

Trovate infatti proprio qui sotto il player video del match con il collegamento che avrà inizio alle ore 19:30 del pomeriggio con approfondimenti, formazioni ufficiali e tante tante notizie di calciomercato.