Eleonora Rocchini torna sotto processo e questa volta l’accusa sarebbe il presunto ritorno di fiamma con Oscar Branzani. La ex coppia di Uomini e Donne dopo essersi lasciati torna a far parlare di sé con l’ennesimo indizio sospetto. Cosa sta succedendo nella vita dei due influencer?

La ex corteggiatrice Eleonora sembra aver nuovamente a che fare con i suoi fan ma soprattutto con gli haters che non le lasciano vivere la sua vita privata. Una foto caricata sul suo profilo ha infatti lasciato tutti i social senza parole, convinti che lei e anche Oscar stiano prendendo in giro tutti.

Nelle ultime settimane infatti, sono tantissimi i segnali e le coincidenze che vedrebbero protagonisti i due ex fidanzati e un presunto ritorno di fiamma che, ancora non vogliono confermare. L’ultima foto sospetta risale infatti a pochi giorni fa che, Oscar e Eleonora hanno caricato sul loro profilo Instagram. Di cosa si tratta?

Eleonora Rocchini sotto processo

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la fine della sua storia d’amore con Oscar Branzani, sembrava aver perso completamente la bussola. Al centro del gossip per la presunta storia d’amore con l’ex fidanzato della Dalila, sorella di Oscar, aveva cercato in tutti i modi di tenere un profilo il più possibile basso fino a poche settimane fa.

Le ultime settimane però, hanno visto alcuni indizi e alcune segnalazioni molto sospette, caricate sul profilo sia di Oscar che della stessa Eleonora Rocchini. La ex corteggiatrice infatti è tornata sotto processo sui social per il suo presunto ritorno di fiamma con l’ex corteggiatore.

Ex corteggiatrice nasconde un segreto

Eleonora Rocchini durante la giornata giornata di ieri, ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram, una foto all’interno di un ascensore. Quella che sembrava una classica foto, si è rivelata invece una vera e propria segnalazione e ennesimo indizio del suo ritorno di fiamma con l’ex tronsita.

Poche ore fa infatti, Oscar Branzani ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram la stessa identica foto di Eleonora, mostrandosi all’interno dello stesso ascensore e aumentando ancora di più i sospetti che nelle ultime settimane giravano intorno alla ex coppia.

Nonostante i tantissimi indizi, nessuno dei due si sente ancora pronto a confessare il presunto ritorno di fiamma, decidendo così di volersi prendere ancora del tempo per riflettere sulla loro scelta.