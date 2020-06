Film Stasera in Tv – Paradiso amaro – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Paradiso Amaro. Produzione statunitense del 2011, per la regia di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley, Beau Bridges, Robert Forster, Michael Ontkean, Rob Huebel, Mary Birdsong, Amara Miller, Nick Krause, Patricia Hastie, Barbara L. Southern. Il film, basato sul romanzo di Kaui Hart Hemmings Eredi di un mondo sbagliato, segna il ritorno alla regia di Payne, a più di sei anni di distanza dal pluripremiato Sideways – In viaggio con Jack. Il film ha ottenuto cinque candidature ai premi Oscar 2012, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista, vincendo la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale.

Paradiso amaro – Trama

Matt King, marito indifferente e padre di due bambine, più che alla famiglia si è sempre dedicato alla sua carriera di avvocato e alla cura degli interessi economici derivanti dalla moltitudine di proprietà terriere alle Hawaii. Dopo che un incidente in barca nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma irreversibile, Matt scopre che la donna per anni ha condotto una doppia vita, tenendo in piedi una relazione con Brian, un venditore di immobili, residente nell’isola di Kauai. Intenzionato a conoscere il rivale, Matt decide di mettersi in viaggio insieme alle due figlie per recarsi dall’altro lato dell’arcipelago. Grazie al viaggio, l’avvocato rivaluterà tutto il passato rivoluzionando l’ordine delle sue priorità.

Paradiso amaro – Trailer Video

Paradiso amaro – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Descendants

Genere: Drammatico

Durata: 1h 55m

Anno: 2011

Paese: USA

Regia: Alexander Payne

Cast: George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley, Beau Bridges, Robert Forster, Michael Ontkean, Rob Huebel, Mary Birdsong, Amara Miller, Nick Krause, Patricia Hastie, Barbara L. Southern

Paradiso amaro – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi mercoledì 17 Giugno 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia La Notizia.