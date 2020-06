Film Stasera in Tv – Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Wonder Wheel La ruota delle meraviglie. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake Jim Belushi e Juno Temple. Il film è l’ultimo in ordine cronologico con la regia del grande cineasta statunitense, ed è anche un omaggio a Coney Island, luogo di New York dove molte storie – di fiction e di realtà – hanno avuto luogo. Diretto dal grande Woody Allen e impreziosito dalla cinematografia del Premio Oscar Vittorio Storaro “La Ruota delle Meraviglie” è un racconto fatto di passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni ’50.

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – Trama

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – Trailer Video

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Wonder Wheel

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Woody Allen

Cast: Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, Jim Belushi, Jack Gore

Wonder Wheel La ruota delle meraviglie – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, mercoledì 17 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film I due pompieri.