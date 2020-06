Francoforte vs Schalke – Pronostico e dove vederla in diretta streaming

Scendono in campo alle ore 18:30 di questo pomeriggio Francoforte e Schalke 04 che si contenderanno questo match valido per la trentaduesima giornata di Bundesliga.

Le due squadre attualmente sono distanti una sola lunghezza in classifica. Gli ospiti infatti sono a quota 39 mentre i padroni di casa sono a quota 38 punti. Entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Europa League che attualmente è occupato dal Friburgo.

Francoforte vs Schalke – Pronostico

L’ultimo incontro tra le due squadre risale allo scorso mese di Dicembre quando fu lo Schalke ad avere la meglio per una rete a zero. Per la partita di oggi è difficile dare un pronostico secco anche se comunque ci attendiamo una partita con molti gol. I padroni di casa arrivano infatti da una importante vittoria esterna per 4 a 1 contro l’Herta Berlino e vorranno certamente continuare a segnare: per questo l’over 2.5 dovrebbe essere la vostra giocata.

Francoforte vs Schalke – Dove vederla in tv e streaming

Non sarà difficile vedere in diretta Francoforte-Schalke. Il match è infatti all’interno della programmazione Sky e sarà trasmesso in lingua italiana sul canale 201. In alternativa potrete anche vederla sull’app di SkyGo o anche attraverso NowTV.