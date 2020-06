Frasi del buongiorno – Le migliori di mercoledì – 17 giugno

Frasi del buongiorno. Ogni nuovo giorno è una buona occasione per augurare il buongiorno. Puoi farlo come gesto di educazione o come attenzione particolare nei confronti di una persona per te speciale. Il destinatario apprezza certamente il gesto e avrà modo di ringraziarti.

È il primo pensiero del mattino che ti fa rivolgere il desiderio di dare il buongiorno alle persone alle quali tieni. Con questa raccolta di frasi del buongiorno selezionate per te, non avrai difficoltà a trovare quella giusta. Inoltre, puoi decidere anche di condividerle sui social così da poter pubblicare un messaggio rivolto a tutti i tuoi amici.

Frasi del buongiorno – Mercoledì – 17 giugno

• Fra speranza e affanni, fra timori e rabbia immagina che l’alba di ogni giorno sia l’ultima per te: le ore che seguiranno e non speravi più saranno tutte un incanto. (Orazio)

• Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico nel quale vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. (Paulo Coelho)

• Credi sempre nel giorno che sta per arrivare porterà con sé delle interessanti sorprese. Se sei positive vedrai cose cambiate in ogni nuovo giorno e ci sarà sempre una nuova speranza. Buongiorno.

• Trai tanti ieri e i molti domani, c’è un solo oggi da vivere e da scoprire. Prendi per mano il tuo sorriso e vai incontro alla giornata. Buongiorno.

• Ogni giorno dovremmo ascoltare una piccola melodia, leggere una bella poesia, vedere una pittura squisita e, se possibile, dire delle parole sensibili. (Goethe)

• Vivi ogni giorno come se fossi illuminato da uno spiraglio di luce sempre differente e il tempo diventerà una collezione di attimi indimenticabili. (Luca Doveri)

• Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)