L’astrologia può aiutarci a capire quali segni sono maggiormente portati alla lealtà, ai comportamenti corretti in ogni ambito della vita. In questo articolo scopriremo i segni zodiacali più leali: ecco la classifica.

1. Il Leone

Tra i segni zodiacali più leali la classifica vuole al primo posto quello del Leone. I nati del segno del Leone orientano le proprie capacità verso quelle che possono essere azioni positive. I Leone stanno lontano da intrighi e sotterfugi, agiscono per il bene dell’umanità credendo di essere quasi come dei supereroi.

2. Il Toro

Tra i segni zodiacali più leali la classifica vuole al secondo posto quello del Toro. I nati del segno zodiacale del Toro sono seri, pragmatici, di loro possiamo fidarci. I nati del Toro non sono portati a tradire la fiducia degli altri perché sanno bene quali possono essere le conseguenze del farlo e poi comunque preferiscono essere sinceri e diretti. Per i Toro la lealtà è un principio radicato. Se qualcosa non va, affrontano apertamente le persone senza ricorrere a comportamenti sleali.

3. Il Cancro

Tra i segni zodiacali più leali la classifica vuole al terzo posto quello del Cancro. I nati del segno zodiacale del Cancro sono rispettosi soprattutto nei confronti degli amici. Per i Cancro l’amicizia è sacra e non tradiranno mai un amico. I nati del Cancro fanno dell’onestà la propria filosofia di vita. Anche in ambito lavorativo non amano mettere i bastoni tra le ruote agli altri. I nati del segno zodiacale del Cancro preferiscono una sana collaborazione, amano la sinergia e non la competizione sleale.

4. Il Capricorno

Tra i segni zodiacali più leali la classifica vuole al quarto posto quello del Capricorno.

Apparentemente freddo e distaccato, il nato Capricorno è in realtà uno dei più leali che esistano. La cosa migliore che può capitarvi nella vita è avere un amico del segno del Capricorno. Significa avere accanto una persona leale e sempre pronta ad aiutarvi nel momento del bisogno, che non vi girerà mai le spalle quando avete dei problemi. I nati del segno zodiacale del Capricorno sono esigenti ma quando sanno di potersi fidare degli altri diventano leali e fedeli. Avere a che fare con un Capricorno significa trattare con una persona affidabile che non metterebbe mai in atto una cattiva azione contro le persone a cui tiene.

5. Il Sagittario

Tra i segni zodiacali più leali la classifica chiude al quinto e ultimo posto con il Sagittario. I nati del segno del Sagittario non giocano mai scorrettamente contro gli altri anzi, se possono li aiutano. Il nati del Sagittario sono portati ad aiutare il prossimo con lealtà e sostegno, sono altruisti e di loro ci si può fidare.