Juventus-Napoli – Pronostico, quote e orario della finale di Coppa Italia

Juventus Napoli – Va in scena questa sera la Finale di Coppa Italia e sarà tutta da vivere per tornare finalmente a vedere una bella partita di calcio dopo tutto questo tempo di lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. Si sono disputate infatti la scorsa settimana le partite valide per i ritorni delle semifinali che hanno visto passare il turno la Juventus ed il Napoli.

Le due squadre scenderanno in campo alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma e l’arbitro della partita sarà il signor Rocchi. Durante questa stagione sono due i precedenti che hanno visto vincere i partenopei in casa per due reti a uno mentre ad Agosto erano stati i bianconeri ad avere la meglio in una partita pazzesca. Dopo essere passati in vantaggio per tre reti a zero si erano fatti recuperare e solo un autogol di Koulibaly ha permesso alla squadra di Sarri di portare a casa la vittoria. Qui di seguito potete gustare gli highlights di Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli – Pronostico e quote

Per un pronostico della partita bisogna vedere lo stato di forma di entrambe le squadre. Non è certamente semplice poter capire in che modo i due team si presentino al match dato tutto il periodo di stop che abbiamo da poco superato. Vero è che durante la partita tra Juventus e Milan i bianconeri non hanno dimostrato di essere ad alti livelli ma, comunque, nemmeno la squadra partenopea ha dimostrato di avere testa e, soprattutto, gambe.

Per questo motivo ci aspettiamo una partita molto lenta e che potrebbe essere sbloccata solamente da un gol da calcio piazzato o su contropiede (così come ha segnato il Napoli contro l’Inter). Difficile si arrivi ai calci di rigore anche se non è un’opportunità così remota. Il nostro consiglio è comunque quello di giocare l’Under 2.5.