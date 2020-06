Karina Cascella guerra al ritocchino | Accuse pesanti dalle gemelle Enardu

Karina Cascella torna a difendersi a suon di storie Instagram contro la guerra al ritocchino che le gemelle Enardu sembrano aver creato. La vicenda di poche ore fa ha lasciato tutti i fan e i social senza parole che, non si aspettavano paroloni così pesanti dalle tre donne.

Tutto sembra essere iniziato durante la giornata di oggi dove, Elga Enardu ha deciso di apparire nelle sue storie Instagram per spiegare il motivo del suo nervosismo. Secondo l’influencer, Karina avrebbe utilizzato dei modi poco carini nei suoi confronti, attaccandola senza mezze misure.

Il botta e risposta tra le tre donne ha creato all’interno dei social un vero e proprio gossip che, sembra continuare senza un margine di fine. Cosa è realmente successo tra Karina e Elga?

Karina Cascella guerra del ritocchino

L’influencer nonché opinionista è stata nelle ultime ore attaccata pesantemente da Elga Enardu, sorella di Serena, per alcune affermazioni che avrebbe detto nei suoi confronti.

Elga nelle sue storie Instagram, ha deciso di spiegare i motivi reali del suo nervosismo, spiegando ai fan che: “Ho appena ricevuto la telefonata di una mia amica che in maniera molto concitata mi ha raccontato di aver ascoltato su Instagram una persona che si è messa a commentare particolari della mia fisicità. Vado diretta: diceva che mi sono rifatta diverse volte il seno, tanto da essere arrivata ad un punto da essere diventata innaturale. Non ho tempo da perdere però mi piacerebbe davvero che questa persona avesse le pa**e di venire con me nello studio di un medico, perché è giusto che i suoi follower sappiano che è una grandissima bugiarda. […] Io ti sfido, cretina, poi mi chiedi pure scusa!”.

A scagliarsi contro Karina è arrivata nelle ultime ore anche Serena Enardu, pronta a difendere la sorella da qualsiasi critica. La ex gieffina ha così risposto all’opinionista: “Karina dai, a parte gli scherzi, se non hai argomenti cercati un altro lavoro oppure prenditi una pausa, si può fare, non perdi niente. […] Ti faccio sapere che quella che si è rifatta il seno due volte sono io e quella che si è rifatta tutta la faccia sei tu. Evita di fare finta di quella che fa solo piccoli ritocchi mentre il botox ti sta arrivando al cervello, stai perdendo punti Karina!”

Opinionista si scaglia contro le gemelle Enardu

Non è mancata di certo la risposta diretta e senza troppo giri di parole di Karina Cascella che ha dovuto difendersi dalla guerra al ritocchino che, a suoi dire le gemme Enardu hanno creato: “Come dicevo a Serena nell’audio non sono abituata a rispondere pubblicamente, io le cose le faccio al telefono in privato. L’ho chiamata ma non mi ha risposto, le ho scritto un messaggio Instagram privato ma non mi ha risposto, le ho fatto un audio su Whatsapp e non mi ha risposto.”

Karina Cascella ha voluto concludere così: “Non dovevo rispondere neanche qua […] non ho mai parlato male né di lei né della sorella dal punto vista estetico, mai, sfido chiunque a mandarmi i video. […] Lo dico perché mi girate i video e non posso non rispondere perché sennò sembra che io abbia delle colpe che non ho. A lei ho scritto in privato ma non mi risponde.. che devo fare?”