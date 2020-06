“Meritava il Napoli eh…”, “Si!”: il fuorionda Rai durante Juventus-Napoli

Piccolo fuori programma prima dei calci di rigore tra Juventus e Napoli. Il match si è infatti da poco concluso sul risultato di zero a zero e si aspettavano i calci di rigore. La Rai aveva mandato in onda lo spot subito dopo la fine dei tempi regolamentari ma evidentemente sarà tornata in onda senza avvisare i propri telecronisti che tra loro stavano discutendo del match.

Tra le frasi emerse si sente un “meritava il Napoli eh” che è stato addirittura sottolineato da un “si”. Difficile capire chi siano i due protagonisti del siparietto che si è subito chiuso comunque proprio durante la diretta.