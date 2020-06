Calciomercato Fiorentina – Pazza idea per il centrocampo si pensa a Tonali

Calciomercato Fiorentina – Commisso sogna in grande

La Fiorentina vuole costruire al meglio la squadra per il prossimo anno, dopo il possibile addio del difensore Milenkovic, si pensa, quindi, ai probabili colpi in entrata. Un sogno, ma che potrebbe diventare realtà è il nome di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano del Brescia, ha molto mercato in Italia e in Europa, anche se le richieste di Cellino sono abbastanza alte per il giocatore.

A quanto pare, però, Rocco Commisso non baderebbe a spese per accaparrarsi un talento come Tonali, che andrebbe a completare un centrocampo già di alto livello, in termini di qualità tecnica e di intelligenza tattica. Insieme a Castrovilli potrebbero far fare un grande salto di qualità a questa Fiorentina, che ha tanti giocatori giovani che hanno voglia di crescere e mettersi in mostra.

Calciomercato Fiorentina – Ecco la cifra per Tonali

Sandro Tonali centrocampista del Brescia e della nazionale italiana classe ‘2000, il ragazzo nato a Lodi, è arrivato nelle giovanili bresciane nel 2012, e non è più andato via, lo scorso anno ha giocato l intero campionato di Serie B da titolare, e lo ha fatto senza sfigurare, anzi collezionando ottime prestazioni, che avevano attirato gli occhi di tante squadre su di lui. Il presidente e il giocatore hanno rifiutato gli avanzi di società come Inter e Juve, e in questo suo primo campionato di Serie A sta giocando ad altissimo livello, attirando su di se gli occhi di mezzo mondo.

La sua idea è quella di restare in Italia, sul giocatore è forte il pressing dell’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano, già in questa estate per completare un centrocampo che ha già tanta qualità, anche in prospettiva futura. La Fiorentina aveva già presentato un’offerta ai bincoazzurri, ma il presidente l’ha respinta, cercando di far innalzare il prezzo del cartellino, e far partire una vera e propria asta tra le squadre interessate.

Il prezzo che Commisso, ha presentato, nella nuova offerta, è di 50 milioni. Ma anche questa volta Cellino non sembra averla presa in considerazione, ed anche il calciatore sembrerebbe orientato ad una scelta diversa da quella di andare a Firenze. Tonali, infatti, preferirebbe un trasferimento a Milano, e sta cercando in tutti modi di trovare la giusta intesa con la squadra neroazzura, intesa che potrebbe arrivare a giorni.

Non mancano, però, i consigli del suo CT, Roberto Mancini, che ha espresso pubblicamente il suo pensiero, credendo che una squadra come la Fiorentina potrebbe far crescere ancora di più il ragazzo, e che a differenza dell’Inter, potrebbe ritagliarsi uno spazio più importante, certo i nerazzurri, hanno più competizioni e servirebbe un centrocampista come lui, anche per far rifiatare i titolarissimi. L’asta è appena iniziata, vedremo Sandro Tonali, il prossimo anno, con quale squadra andrà a giocare.