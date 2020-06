Calciomercato Roma – Petrachi non si dimetterà

Calciomercato Roma – La situazione dirigenziale

Sono ormai giorni, che si parla di un quasi sicuro addio di Petrachi, il ds della Roma è in rottura totale con la società e sopratutto con il presidente Pallotta. Dopo il litigio avvenuto in settimana e le dure parole da parte del ds nei confronti del presidente, la frattura è ormai evidente.

Fonseca deve, quindi, preparare la ripresa al campionato nel caos generale societario. Il mister in questo momento deve rappresentare al meglio, l elemento che lega la squadra con la società.

Le motivazioni della discussione

Il motivo principale della frattura tra Petrachi e Pallotta è arrivata dopo la “dimenticanza” da parte del presidente nel citarlo durante la lettera di ringraziamento. Il ds in quell’occasione ha perso la pazienza e ha iniziato a sbraitare contro la presidenza, inviando messaggi, e alzando la voce prima nei confronti di Pallotta e poi nei confronti di Fienga, vice presidente dei giallorossi.

Ieri il ds ex Torino era presente all’allenamento in campo da parte della squadra, ma il clima era evidentemente teso, e nonostante ciò, Petrachi ha ribadito la sua intenzione di non volersi dimettere ma di aspettare un’eventuale licenziamento da parte della società.

Petrachi separato in casa

Al suo posto, al momento, le trattative le porteranno avanti Fienga e Baldini, visto che l’attuale ds risulta essere separato in casa. Altro motivo di discussione, è avvenuto quando il presidente Pallotta non gli ha voluto concedere il placet per arrivare alla firma del contratto di Pedro. Petrachi è andato su tutte le furie e non ha più mantenuto la calma, sbraitando contro i principali vertici societari.

A detta del ds, non si è sentito tutelato da chi di dovere, ma non presenterà le dimissioni, anche perché in caso di cessione della società, potrebbe essere lo stesso Petrachi a rivestire l’attuale ruolo societario. Vedremo la vicenda, e lo scontro, tra presidente e ds come si concluderà. Al momento la squadre deve ricompattarsi, seguire il proprio allenatore e cominciare nuovamente, con il piede giusto, il campionato.