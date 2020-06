By

Cecilia Zagarrigo non è soddisfatta e decide di mettere da parte Carlo Pietropoli, mostrandosi insieme a un altro uomo. La ex corteggiatrice sembra cambiare idea negli ultimi giorni soprattutto nella serata di ieri dove, ha deciso di caricare una foto compromettente.

Nelle ultime settimane Cecilia è al centro dei gossip e dei social per essere stata scelta dal tronista Carlo Pietropoli che, dopo diversi mesi di quarantena, ha deciso di rischiare il tutto per tutto. L’ex tronista, ha così deciso nonostante i mesi lontani di uscire dal programma di Uomini e Donne proprio con Cecilia.

Durante la serata di ieri però, qualcosa sembra essere cambiato nel rapporto tra la ex corteggiatrice e l’ex tronista tanto che, i follower hanno cominciato a sospettare qualcosa. Cosa è realmente successo?

Cecilia Zagarrigo non è soddisfatta

La storia d’amore tra Cecilia e Carlo sembra andare avanti ormai da più un mese nonostante la puntata della scelta, sia stata mandata in onda poco meno di due settimane fa. La nuova coppia di Uomini e Donne si è raccontata durante una diretta insieme a Raffaella Mennoia, mostrandosi sempre più uniti e sempre più innamorati. Qualcosa però, sembra essere andato storto e durante la serata di ieri, Cecilia si è mostrata in compagnia di un altro uomo.

Nelle sue storie Instagram la ex corteggiatrice ha deciso di farsi vedere insieme a un uomo che non era affatto Carlo, insospettendo così tutti i fan del programma e della nuova coppia nata da poco. Cosa sta succedendo tra la ex corteggiatrice e Pietropoli?

Opinionista mette da parte Carlo Pietropoli

Cecilia Zagarrigo non è soddisfatta di Carlo e della relazione che sta mettendo in piedi con lui tanto da mostrarsi insieme a un altro ragazzo. La ex corteggiatrice durante la serata di ieri, è così andata a cena con Fabio Ferrara, spiegando il forte rapporto che ormai da diversi anni li contraddistingue.

I follower che hanno fin da subito pensato a una crisi tra la coppia sembrano essersi sbagliati visto che, Cecilia e Fabio sono ormai amici da tempo. La ex corteggiatrice infatti, ha voluto spendere alcune belle parole nei suoi confronti, ringraziandolo per il suo supporto. Le sue parole sono state: “[…] Mi hai sempre sempre sopportata con i miei capricci. Mi hai supportata e spronata, mi hai sgridata perché non riuscivo mai a farmi capire. Mi hai fatta fare mille risate tra un’ansia e l’altra. Se sono felice è anche merito tuo. Ti voglio bene”.