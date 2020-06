Che Dio Ci Aiuti 5, quarta puntata – Anticipazioni 25 giugno

Che Dio Ci Aiuti 5 andrà in onda con la quarta puntata il 25 giugno 2020, come sempre su Rai 1. Continua il giro di repliche per la fiction più amata degli italiani, che ci rivelerà quanto accadrà ai protagonisti nell’episodio 7, Fuori!, e nell’episodio 8, L’ultimo ricordo. Abbiamo lasciato i nostri eroi parecchio in crisi.

C’è chi ancora vuole vendere il Convento, chi per via della malattia pensa addirittura di trasferirsi. Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 5 ci mettono in guardia su nuovi guai che riguardano una certa novizia e un giovane avvocato. Durante una festa, i due verranno paparazzati in atteggiamenti equivoci e poi la religiosa verrà persino ricattata.

Che Dio Ci Aiuti 5 quarta puntata – Anticipazioni

Nell’episodio 7, Nico (Gianmarco Saurino) riceve una richiesta d’aiuto da parte di Simona, un’amica di suor Angela (Elena Sofia Ricci). La donna infatti ha problemi con l’ex marito: vuole l’affidamento esclusivo della figlia e dimostrare che non è una brava mamma. Anche Maria chiede aiuto all’avvocato per presentarlo al padre come suo fidanzato, prima di dargli la brutta notizia che intende lasciare il dottorato. Quando l’appuntamento con Maria salta, Nico decide di andare con Ginevra (Simonetta Columbu) alla festa dei 100 giorni che si svolge in Convento. Qualcuno li fotografo mentre sembra che si stiano per dare un bacio, anche se non è così.

Nell’episodio 8, Azzurra (Francesca Chillemi) scopre che chi vuole comprare l’Angolo Divino non è nient’altri che il suo ex fidanzato. Mentre lei cerca di evitarlo in ogni modo, suor Angela scopre che uno studente di Nico è scappato da un centro di recupero per tossicodipendenti. Ginevra invece mette all’angolo Nico: non ricorda quanto è accaduto alla festa e teme di averlo baciato. Poi scopre che chi la ricatta per via della foto è una studentessa del liceo, Patrizia. Il segreto della novizia verrà scoperto anche da suor Angela, che riuscirà a sistemare ogni cosa. Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 5 ci parlano anche di suor Costanza (Valeria Fabrizi): pur di aiutare Gabriele (Cristiano Caccamo) e Valentina (Arianna Montefiori), finirà per rinchiuderli in lavanderia per una notte intera.