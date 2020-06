Cyberpunk 2077 di nuovo rinviato, ecco la nuova data d’uscita dell’atteso videogame

Tra i titoli più attesi dagli appassionati di videogames, Cyberpunk 2077 è stato rinviato per la seconda volta, come annunciato dagli stessi sviluppatori della casa polacca CD Projekt RED, che hanno preferito far slittare la data d’uscita di alcuni mesi. La motivazione principale è da ricercarsi nel perfezionamento del titolo, che sarà dotato di una complessa struttura di gameplay: è lo stesso team di sviluppo a spiegarlo attraverso i social:

“Nel momento in cui vi stiamo scrivendo queste parole, Cyberpunk 2077 è pronto sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista del gameplay, ma con una tale abbondanza di gameplay e di sistemi che interagiscono l’uno con l’altro, dobbiamo controllare tutto, bilanciare le meccaniche di gioco e sistemare vari bug. Chi ci conosce sa che non rilasceremo qualcosa che non è pronto, le cose sono pronte quando lo sono’ non è solamente una frase che diciamo perché ci suona bene: è qualcosa sulla base della quale viviamo”.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

I dettagli del gioco

Annunciato nel 2012, e da subito molto atteso dai fans di tutto il mondo del genere (sopratutto dopo un primo gameplay pubblicato nel 2018, con la partecipazione della controparte virtuale di Keanu Reeves), Cyberpunk 2077 è una sorta di gioco di ruolo con visuale in prima persona, con personaggi e mondo altamente personalizzabili, e tra le peculiarità del titolo vi sono gli “aumentatori”, che consentirano degli upgrade di ogni tipo del proprio personaggio, andando a cambiare in maniera radicale sia l’aspetto estetico che le abilità del giocatore. La casa produttrice, la medesima dell’apprezzata saga The Witcher, ha promesso il massimo impegno e una solida campagna in giocatore singolo, elemento portante del titolo.

La nuova data d’uscita

Il gioco era stato già posticipato una volta, spostando la data d’uscita per il prossimo 17 settembre, mentre come annunciato oggi, il titolo dovrebbe vedere la luce in maniera ufficiale il prossimo 19 novembre.