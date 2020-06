Daniele Dal Moro occasione persa | La verità sul torno di Uomini e Donne

Daniele Dal Moro e la sua occasione persa a Uomini e Donne continua a far parlare i social che, non sembrano ancora aver capito la reale motivazione che ha spinto il tronista ha rinunciare. L’ex tronista del talk show nonostante da quante settimana sia tornato attivo sul suo profilo Instagram, sembra non voler spiegare come sono andate realmente le cose.

Proprio per questo motivo, nell’ultimo magazine di Uomini e Donne, la redazione ha così deciso di dire la sua e spiegare la reale motivazione per il quale, Daniele ha dovuto interrompere bruscamente il suo percorso. Quali sono state le loro parole?

Daniele Dal Moro occasione persa

Sono ancora tanti i follower che non sembrano aver accettato l’interruzione forzata del torno di Daniele Dal Moro. Arrivato all’interno del programma per ultimo, ha dovuto fare i conti con la pandemia che ha bloccato per diversi mesi il talk show di Maria De Filippi. Questo, ha giocato a sfavore dell’ex tronista che, dopo neanche un mese ha dovuto interrompere la sua esperienza e la sua conoscenza con le corteggiatrici appena arrivate.

Il suo ritorno sui social ha fin da subito affermato la sua non scelta a differenza degli altri tre tronisti che, durante l’ultimo mese hanno avuto la possibilità di poter scegliere il corteggiatore e la corteggiatrice da vivere fuori dal programma. Nonostante le tantissime domande ricevute sul suo trono, Daniele Dal Moro ha sempre deciso di non rispondere, spingendo così la redazione ha prendere in mano la situazione.

La verità sul tronista e il suo percorso

La redazione di Uomini e Donne, ha così deciso di dire la verità sul trono e sul percorso di Daniele interrotto bruscamente. A differenza degli altri tornisti che, erano già a buon punto con i loro percorsi, Dal Moro non aveva un’idea precisa delle sue corteggiatrici, non potendo così scegliere di viversi all’esterno di Uomini e Donne.

Durante l’ultima uscita del magazine dello stesso Uomini e Donne, la redazione ha deciso di aprire una piccola parentesi per spiegare la verità della sua non scelta. Le parole degli autori infatti sono state bravi e coincise: ““Daniele Dal Moro non ha scelto e vi spieghiamo perché. Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”.