DIRETTA STREAMING – Alaves-Real Sociedad – Risultato LIVE

Alle ore 19:30 avrà inizio il match di Liga Spagnola tra Alaves e Real Sociedad. Le due squadre si incontreranno per la ventinovesima giornata di campionato dopo essere state ferme completamente per circa tre mesi a causa del lockdown imposto dal governo spagnolo per il coronavirus.

I padroni di casa stanno lottando per non retrocedere e si trovano attualmente al quindicesimo posto in classifica con 32 punti, sette lunghezze in più dal diciottesimo posto. Gli ospiti invece possono sognare un ingresso in Champions League. Sono attualmente quinti ma con una vittoria scavalcherebbero l’Atletico Madrid e si posizionerebbero al quarto posto con 50 punti in classifica.

Il match si disputerà presso l’Estadio Medizorrotza e l’arbitro sarà il signor Latre. Per vedere la partita avrete bisogno di un abbonamento a DAZN. Sarà infatti trasmessa in diretta streaming a partire dalle 19:20 di questa sera. Vi ricordiamo che il costo dell’abbonamento è di 9,99€ al mese e si può fare disdetta in qualsiasi momento.