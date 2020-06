Film Stasera in Tv – The Sentinel – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Sentinel. Produzione statunitense del 2006, per la regia di Clark Johnson con Kim Basinger, Eva Longoria, Michael Douglas, Kiefer Shutherland e altri. Il film è un thriller ispirato all’omonimo romanzo dell’ex agente segreto Gerald Petievich. Questo è il terzo adattamento cinematografico di un romanzo di Gerald Petievich: il primo fu Vivere e morire a Los Angeles (1985), tratto dal romanzo omonimo pubblicato nel 1984; seguito da Limite estremo (1993), edito nel 1983. The Sentinel uscì nelle librerie nel 2003.

The Sentinel – Trama

Pete Garrison è un agente dei Servizi Segreti con un passato da eroe: salvò la vita del Presidente Reagan nell’attentato del 1981. Adesso deve salvaguardare quella della First Lady, con cui ha un’appassionata relazione, perché un complotto sembra minacciare Presidente e consorte. A concepirlo sono degli ex agenti del KGB assistiti da una talpa all’interno dei Servizi Segreti, ad esserne ingiustamente accusato è l’agente Garrison. Incastrato e prossimo all’arresto, Pete fugge avviando un’indagine personale nel tentativo di sventare l’attentato e di riscattarsi dall’accusa di tradimento. Lo incalzano il detective David Breckinridge, ex amico sospeso tra dovere e fatto personale, e la recluta Jill Marin, brillante allieva in carriera.

The Sentinel – Trailer Video

The Sentinel – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Sentinel

Genere: Thriller

Durata: 1h 45m

Anno: 2006

Paese: USA

Regia: Clark Johnson

Cast: Kim Basinger, Eva Longoria, Michael Douglas, Kiefer Shutherland

The Sentinel – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi giovedì 18 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza?