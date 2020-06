Oroscopo Branko – domani venerdì 19 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per domani venerdì 19 giugno 2020. Siamo alle porte di un nuovo fine settimana di giugno: come lo trascorreranno Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrologiche per i 4 segni centrali dello zodiaco, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani venerdì 19 giugno 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko, domani il Sole raggiungerà Venere e insieme organizzeranno qualche incontro stimolante, rianimeranno la tua vita mondana. Preparati a un invito da qualche parte, per esempio un cocktail party?

Oroscopo Branko domani venerdì 19 giugno 2020: Vergine

L’incoraggiamento che ti rivolge l’oroscopo di Branko per domani è quello di contenere maggiormente la tua voglia di puntualizzare o di fare questione per ogni cosa. Cerca di essere più morbido di tanto in tanto e di lasciar correre alcuni errori altrui.

Oroscopo Branko domani venerdì 19 giugno 2020: Bilancia

Si prospetta un weekend piuttosto impegnativo. Domani, secondo l’oroscopo di Branko, dovrai mantenere la guardia alta, soprattutto se avverti della concorrenza intorno a te. Cerca di rallentare i tuoi ritmi e stacca la spina nelle prossime giornate!

Oroscopo Branko domani venerdì 19 giugno 2020: Scorpione

Domani, come indica l’oroscopo di Branko, potresti dover affrontare alcune questioni famigliari, relative a un patrimonio in comune. Cerca di usare la massima cautela ed evita ogni forma di provocazione.