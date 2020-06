Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 18 al 24 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo, puntuali come ogni giovedì, per conoscere l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 18 al 24 giugno 2020. Come sarà la prossima settimana per i segni zodiacali, secondo il famoso astrologo americano? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Tu sei un segno che ama trovarsi nei conflitti, perché sia tirare fuori il meglio di te. Come suggerisce l’oroscopo di Rob Brexsny, però, la prossima settimana dovreste contenere la voglia di nuove sfide e provare a intraprendere una via più pacifica e armoniosa. Se vuoi maggiore equilibrio interiore, dovresti imparare a nutrire più la pace e la collaborazione.

Toro

L’astrologo Rob Brezsny ti invita a fare l’esercizio seguente nei prossimi giorni: poniti tre domande importanti che dovrai avere sempre a mente per tutto questo 2020. Concentrarti su queste domande, ti aiuterà a trovare maggiore consapevolezza e ti permetterà di crescere come non mai.

Gemelli

Uno degli aspetti più belli del tuo carattere, che emergerà particolarmente nei prossimi giorni, è la tua esigenza di voler crescere continuamente, migliorarti, imparare cose nuove, non sentirti mai del tutto compiuto o realizzato. Questo fa di te una persona mai banale, tutt’altro! In perenne evoluzione. Continua così!

Cancro

Il suggerimento del famoso astrologo americano per te è quello di lasciare andar i sensi di colpa che sciupano i momenti di gioia; le preoccupazioni continue; i ricordi legati al passato e, infine, le persone pessimiste e i pensieri negativi. Se riuscirai a liberarti di tutti questi fardelli, la tua vita migliorerà di gran lunga!

Leone

Eco i tre consigli di Rob Brezsny per la prossima settimana: canta le tue canzoni preferite passeggiando in mezzo alla natura e godendo a pieno le emozioni che proverai. Prima di addormentarti, chiedi ai tuoi sogni di portarti in un mondo fiabesco, come quello del libro Mille e una notte. Rivolgiti alla tua immagine allo specchio e prometti a te stesso che realizzerai tre cose gratificanti entro i prossimi 12 mesi.

Vergine

È probabile che nell’ultimo periodo tu stia sottovalutando alcuni aspetti della tua vita, alcune tue capacità o lavori che hai realizzato. Qualcosa che, invece, meriterebbe molto più riconoscimento! L’invito delle stelle è quello di riconsiderare questi aspetti e concedere loro il rispetto giusto.

Bilancia

La prossima settimana dovresti provare a distogliere la tua attenzione da alcune persone, situazioni o problemi che non meritano tutta questa tua energia. Scegli di dedicare più spazio e concentrazione a ciò che davvero potrebbe farti crescere e migliorare, a cosa è davvero importante per te.

Scorpione

Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana a venire è quello di liberare tutta la tua creatività, di giocare e divertirti a esprimere desideri per il futuro che siano il più fantasiosi e bizzarri possibili. Non ti porre limiti nel desiderare!

Sagittario

L’invito che ti rivolge il popolare astrologo americano per i prossimi giorni è quello di trovare un modo per contattare la tua parte inconscia e permetterle di esprimersi liberamente. Potrebbe farti scoprire delle cose di te che non conoscevi. Lascia emergere il tuo io più autentico!

Capricorno

Per ottenere successo nelle prossime settimane, secondo l’oroscopo di Rob Brezsny, dovrai cercare di avere un atteggiamento aperto e pronto a cogliere al volo ogni nuova opportunità. Nello stesso tempo ti converrà mantenere la giardia alta, soprattutto se scorgerai qualcosa di ambiguo o, comunque, poco chiaro.

Acquario

Durante la prossima settimana potresti cominciare qualche nuovo progetto o attività, forse metterai in gioco capacità importanti. Se ti sentirai nervoso nel farlo, vorrà significare che stai facendo bene, che ti stai muovendo nella maniera più giusta. Per questo motivo non ti preoccupare e procedi dritto!

Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Rob Brezsny la settimana prossima dovresti tentare, in ogni modo, la via più autentica per esprimerti. Non fingere di essere qualcun altro, non mascherare i tuoi gusti o le tue opinioni per accattivarti la simpatia degli altri. Sii semplicemente te stesso.