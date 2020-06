Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 19 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 19 giugno 2020. Siamo vicino al weekend: come lo passeranno i primi 4 segni zodiacali? Ritorna la voglia di amare per l’Ariete, il Toro deve buttarsi a capofitto sui progetti importanti. I Gemelli stanno per risolvere una questione rimasta in sospeso, mentre per il Cancro ci sono ancora tensioni. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Ariete

Domani e sabato, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, avrai la Luna a favore: si prospettano due giornate molto interessanti. In questo momento l’amore torna in auge nella tua vita, anche se sei convinto di poterne fare a meno. Perfino i single più incalliti, infatti, sentiranno il desiderio crescente di incontrare qualcuno di importante.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ti aspetta una domenica molto importante, grazie a Mercurio amico e Giove in ottimo aspetto. C’è solo Saturno in opposizione a dare qualche piccolo disturbo. Nel complesso avrai un bellissimo cielo fino a novembre e dovresti approfittarne per lavorare sui progetti cui tieni. Il 2021, invece, sarà un anno che ti costringerà a eliminare tutto il superfluo.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Gemelli

La Luna nel segno ti sprona a ricostruire qualcosa di autentico nella tua vita. Giugno e luglio saranno due mesi determinanti per una questione personale e lavorativa rimasta in sospeso. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prospetta un fine settimana intrigante per ciò che concerne l’amore.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Cancro

In questo periodo hai davvero troppe tensioni e incertezze e senti sempre di più il bisogno maggiore sicurezza. È probabile che tu stia facendo delle scelte di pancia , spinto dalla grande emotività di questi giorni e vorresti, intorno a te, più comprensione in tal senso. Come anticipa Paolo Fox, domenica avrai la Luna nel segno: ti arriverà una bella carica di energia positiva.