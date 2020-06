Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 19 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia E Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 19 giugno 2020. Siamo alle porte di un altro fine settimana: come inizierà per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Controversie sul lavoro per il Leone, la Vergine ha un calo fisico. Belle emozioni in arrivo per la Bilancia, mentre lo Scorpione ha tensioni in famiglia. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Leone

In questo periodo, come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, stai attraversando una fase un po’ particolare. Ci sono delle controversie nel lavoro: qualcosa che hai detto ha infastidito un collega oppure devi cambiare determinate situazioni che non vanno più avanti. L’amore, invece, sta andando a gonfie vele!

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Vergine

Continui a dedicare gran parte delle tue energie psicofisiche e del tuo tempo al lavoro, alle questioni economiche e stai trascurando tutto il resto. Da agosto le stelle ti metteranno con le spalle al muro t i costringeranno a cambiare. Dovrai recuperare il terreno perso in amore. Domani e sabato, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, avrai un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato saranno due giornate molto interessanti, grazie alla Luna e a Venere favorevoli. L’amore, in primo luogo, ti regalerà delle emozioni intense: le coppie di lunga durata potrebbe pensare al grande passo. Il lavoro e i soldi, invece, ti creano ancora dei problemi, in parte dovuti all’emergenza appena vissuta e in parte nati già a gennaio scorso.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 19 giugno 2020: Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox prevede molta emotività in vista di una domenica che si prospetta molto significativa. Mercurio è in ottimo aspetto, però ci sono ancora delle tensioni legate al lavoro, ai soldi e alla famiglia. Il famoso astrologo romano invita a usare molta prudenza soprattutto nel rapporto fra genitori e figli.