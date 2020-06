Alex Zanardi grave incidente, l’ex pilota è in ospedale: ecco cosa è successo

Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 e Formula Indy, che anni fa in un tragico schianto durante una gara è stato costretto a vedersi amputare entrambe le gambe, poco fa è rimasto coinvolto in un altro incidente, questa volta in provincia di Siena.

Alex Zanardi: ecco come avvenuto l’incidente

Zanardi si trovava a in Val d’Orcia Zanardi per una delle tappe della staffetta tricolore di “Obiettivo 3”, progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Dalle prime ricostruzioni l’atleta è stato travolto da un mezzo pesante mentre transitava lungo la strada statale 146 nel comune di Pienza. L’impatto è stato molto violento e Zanardi è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Non si conosce nulla al momento delle sue condizioni di salute, ma seguiranno aggiornamenti sull’accaduto.