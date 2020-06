Atalanta – Sassuolo – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

La domenica di Serie A si apre con Atalanta – Sassuolo. Le due squadre dovranno recuperare la partita della 25a giornata, che non si disputò a causa del coronavirus. La gara verrà svolta, ovviamente, a porte chiuse all’Atleti azzurri d’Italia di Bergamo. Fischio d’inizio il 21 giugno alle ore 19:30, affidato al signor Chiffi.

Atalanta – Sassuolo: Tutto sul Match

Prima della sospensione forzata del campionato, l’Atalanta arrivava da 5 partite senza sconfitta, con un solo pareggio e ben 4 vittorie, tra cui il trionfo in Champions contro il Valencia. L’ultima sconfitta dei bergamaschi risale al 20 gennaio, quando, proprio tra le mura amiche, venne sconfitta dalla Spal, che si impose per 2-1. La squadra di mister Gasperini al momento è al 4° posto in classifica e cercherà, in questo finale di stagione, di centrare nuovamente l accesso diretto alla prossima Champions League.

La situazione del Sassuolo non è molto differente dai padroni di casa, anche se nell’ultima di campionato, prima della sospensione, venne sconfitto in casa per 1-0 dal Parma. Prima di questa sconfitta erano arrivate, però, 3 vittorie e 1 pareggio, tra cui la vittoria per 4-2 sulla Roma. I neroverdi di mister De Zerbi, sono 11° in classifica, a +7 dalla zona retrocessione e -7 dalla zona Europa League.

Atalanta – Sassuolo, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djmsiti, Palomino; Hateboer, De roen, Freuler, Gosens; A.Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. All. Gasprini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljian, Marlon, Ferrari G., Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Atalanta – Sassuolo, dove vederla in tv o streaming

Questo match può essere seguito, per gli abbonati, sulla piattaforma Sky, che manderà in onda la partita sui suoi canali dedicati allo sport. Ma anche attraverso l’app SkyGo presente negli store per dispositivi Android e Apple, così da poter godersi l’incotro sul proprio smartphone o tablet, nonchè su computer.