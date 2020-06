Calciomercato Fiorentina – Si pensa ai giovani per costruire la rosa del futuro

Calciomercato Fiorentina – Nelle ultime ore si era parlato di un possibili arrivo di Thiago Silva a Firenze, per cercare di innalzare il valore tecnico della rosa. Commisso ha un’idea ben precisa e vuole riportare in alto il nome della Fiorentina. Già lo scorso anno con l acquisto di Ribery, aveva fatto intendere che non ha paura di investire per far grande la sua viola.

Al momento però Thiago Silva sembra essere più lontano, sia da Firenze che da Milano, poiché le pretese del calciatore, in termini di contratto, sono alte rispetto allo standard degli ingaggi sia della Fiorentina che del Milan. I viola, però, non pensano solo al presente, ma iniziano a pensare anche al futuro, ed è per questo che nelle ultime ore stanno cercando di ingaggiare due giocatori giovanissimi, il primo è Ricci, ed il secondo è Bellotti.

Calciomercato Fiorentina – Ricci per il centrocampo

Samuele Ricci, talento classe ‘2001 in forza all’Empoli, potrebbe essere lui uno dei rinforzi a centrocampo per il presente ma anche sicuramente per il futuro. Pradè, ds della Fiorentina, stravede per questo ragazzo, che è già ricercato sia in Italia che in Europa. Il giovane di Pontedera è arrivato ad Empoli nel 2017, e ha collezionato 22 presenze in questo campionato di Serie B.

Alla sua porta hanno già bussato squadre come il Napoli, il Milan e il Borussia Dortmund, ma al momento nessuna di queste sarebbe in vantaggio sul centrocampista, che vorrebbe decidere con tutta calma la sua prossima destinazione. Firenze potrebbe essere per lui una tappa importante per la sua crescita, e sopratutto potrebbe giocare da subito in prima squadra, e potrebbe anche partire da titolare, al contrario se sceglierà una delle squadre sopra citate.

I contatti sono stati avviati e il giocatore ha risposto positivamente all interessamento della Fiorentina, adesso tocca al classe ‘2001 decidere quale maglia voler indossare, Firenze potrebbe essere scelta anche per la vicinanza ad Empoli, e ai suoi affetti familiari, ma sicuramente le altre squadre fanno gola. Pradè farà il possibile per strappare questo gioiellino alla concorrenza.

Calciomercato Fiorentina – Bellotti è il nuovo Mascherano

Un altro ragazzo giovane potrebbe arrivare a Firenze, si tratta dell’Italo-Argentino Martin Bellotti, classe ‘2002, in forza all Newell’s Old Boys. Il giocatore è un punto fermo anche delle giovanili della nazionale argentina. In patria è conosciuto come il nuovo “Masherano“. Le trattative per portarlo in Italia sono già partite, ed anche il ragazzo è entusiasta di questo interessamento della viola nei suoi confronti. Anche in questo caso c’è una folta concorrenza, con il Parma che è interessatissima al giocatore, ma al momento la società di Commisso sembra essere in vantaggio, perché si è mossa in anticipo sul giocatore.