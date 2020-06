Calciomercato Napoli – E’ Gabriel il probabile primo colpo degli azzurri: offerta accettata per il difensore del Lille

A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, trofeo portato a casa dagli azzurri che si aggiudicano la coppa nazionale ai calci di rigori, che ha garantito anche l’accesso alla fase ai gironi della prossima Europa League, il Napoli con il confermatissimo Gennaro Gattuso in panchina (per lui pronto un prolungamento contrattuale fino al 2023) inizia a programmare il futuro, dopo aver ufficializzato il prolungamento del contratto di Dries Mertens.

Rinforzo “carioca”

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com gli azzurri avrebbero trovato la base di un accordo con il Lilla, club di massima divisione del campionato francese per l’acquisto di Gabriel dos Santos Magalhães, difensore centrale brasiliano classe 1997 di fisico possente (è alto 1,90 e pesa 87 chili), calciatore che dopo diversi prestiti, ha trovato continuità proprio con il club biancorosso: la difesa è stato il reparto che ha goduto dei maggiori benefici dell’arrivo di Gattuso, viste anche le performance in crescendo di Maskimovic e Koulibaly, e forse anche per questo motivo è il settore di campo dove il club partenopeo intende rinforzarsi in maniera prioritaria.

L’accordo di massima

Il club di De Laurentiis avrebbe messo sul piatto una cifra pari a 22 milioni di euro più 3 di bonus da destinare al Lilla, e offrendo al calciatore un contratto quinquennale con stipendio a 2 milioni di euro: il DS partenopeo Cristiano Giuntoli è stato più rapido della concorrenza inglese (che prende le forme di Chelsea ed Everton), adesso i due club dovranno trovare l’intesa economica nei dettagli sia con il club che con il calciatore, ma le sensazioni sono positive, non solo per Gabriel, ma anche per un altro calciatore del Lilla molto gradito al club fresco vincitore della Coppa Italia, ovvero Victor Osimhen, attaccante che potrebbe prendere il posto di Milik nello scacchiere di Gattuso. I rapporti tra i club sono positivi, ed il Napoli è pronto a chiudere il suo primo acquisto.