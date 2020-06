Cristiano Malgioglio – Tutto su di lui – Età, carriera e fidanzato

Cristiano Malgioglio non ha bisogno di presentazioni. Anche le generazioni più giovane apprezzano la zia Malgy per via della sua personalità irriverente ed esplosiva. La sua parlata pittoresca, così come lo storico ciuffo bianco, gli hanno permesso di conquistare i cuori delle folle.

Cristiano Malgioglio però è conosciuto anche per la sua fiorente carriera. In qualità di paroliere, ha sfornato diversi brani diventati pilastri della musica italiana. Basti pensare a L’importante è finire scritta per Mina nel 1975.

Cristiano Malgioglio – Età, carriera e fidanzato

Cristiano Malgioglio nasce a Ramacca il 23 aprile del ’45 e inizia la sua carriera dopo essersi trasferito a Genova. Qui conosce Fabrizio De Andrè, che deciderà di portarlo con sè a Milano per presentarlo ad una casa discografica. Nel ’72 debutta con il brano Amo scritto per Donatella Moretti, mentre l’anno successivo lo vediamo come coponente del gruppo Quarto Sistema. Nel ’74 la sua Ciao cara come stai? vince Sanremo grazie alla voce di Iva Zanicchi, a cui regalerà anche Testarda io e altri brani. Diventa poi anche interprete e conquista il pubblico con Nel tuo corpo, cover di un brano di Roberto Carlos, cui seguono Scandalo, Maledizione io l’amo e Sbucciami.

Il successo televisivo invece lo raggiunge nel 2000 grazie a Casa Raiuno, cui segue I raccomandati e tanti altri programmi. Partecipa all’Isola dei Famosi nel 2007 e poi a Quelli che il calcio in diverse edizioni. Cristiano Malgioglio ha rivelato più volte di essere fidanzato. Durante la sua esperienza al GF Vip, il paroliere ha rivelato di avere una relazione da diverso tempo con un irlandese di nome Michael. In seguito però la loro storia d’amore è finita, ma zia Malgy ha trovato subito un altro fidanzato: un turco conosciuto durante una vacanza e che ha perso la testa per lui, nonostante abbia 38 anni. “Mi guardava come un serpente affamato”, ha detto al settimanale Chi.