Eleonora Rocchini continua a essere invasa dalle critiche dopo il suo ritorno di fiamma con Oscar Branzani. La coppia dopo essersi lasciati diverso tempo fa, si erano attaccati più e più volte sui social scatenando un vero e proprio gossip.

Ora però, sembra che tra Eleonora e Oscar ci sia stato un riavvicinamento che entrambi, hanno cercato di tenere nascosto il più possibile ma che grazie a delle foto è emerso agli occhi di tutti. Entrambi dopo essersi lasciati hanno cercando in ogni modo di iniziare una nuova vita lontani ma soprattutto senza creare discussioni inutili tra di loro.

Eleonora Rocchini invasa dalle critiche

Nelle ultime settimane i fan di entrambi hanno visto sentito alcune indiscrezioni e visto alcune foto che sembrerebbero incastrare la coppia. Alcune coincidenze infatti, hanno creato l’ennesimo gossip nei confronti di Eleonora Rocchini, fino a quando la coppia non ha ammesso di frequentarsi nonostante la brutta rottura dell’anno scorso.

Tra i due infatti, sembra che l’amore non sia mai finito soprattutto da parte di Oscar che si è dimostrato fin dal primo momento propenso per un chiarimento e un riavvicinamento. In questi ultimi giorni infatti, entrambi hanno caricato una foto all’interno dello stesso ascensore ammettendo così sui social la loro frequentazione tenuta nascosta per diverse settimane.

I social e gli stessi follower però, non sembrano contenti del loro ritorno insieme, soprattutto visti i trascorsi e le parole dichiarate da Eleonora nei confronti di Oscar e della sua famiglia. Nella giornata di ieri, sono stati tantissime le persone che, sotto la sua ultima foto si sono scagliati contro Eleonora Rocchini che, si è ritrovata immersa nelle critiche.

Ex corteggiatrice risponde alle offese

Rocchini nonostante le tante accuse lanciate nei confronti di Oscar sembra tornare sui suoi passi e cerca nuovamente di mettere da parte il passato per tornare con lui. Un gesto che ha dato molto fastidio ai fan che, diversi mesi fa avevano sentito la stessa Eleonora criticare in modo esagerato Oscar per alcune sue azioni fatte durante la loro relazione.

Alcuni utenti infatti, hanno esordito nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne criticandola: “Scusami non lo avevi fatto passare come uno super violento che chissà che ti aveva fatto?“. Altri invece, hanno sottolineato quanto il loro ritorno insieme sia solamente dettato da una questione di interessi legati al business e alla voglia di fare gossip.