Elettra Lamborghini – Tutto su di lei – Età, carriera e fidanzato

Elettra Lamborghini si sposerà presto con Afrojack: delle nozze della bella ereditiera si sta parlando ormai da tempo. Anche se l’emergenza sanitaria avrebbe potuto far saltare i piani dei due fidanzati, le nozze ci saranno. Si parla del prossimo settembre e le prove del vestito da sposa ci sono già state, sotto la supervizione di Enzo Miccio.

Elettra Lamborghini è esplosiva e i fan la amano anche per la sua simpatia. Ironica e pronta allo scherzo, è riuscita a farsi notare nel mondo della musica anche con Musica (E il resto scompare), il brano che ha presentato nella scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini – Età, carriera e fidanzato

Elettra Lamborghini nasce il 17 maggio del ’94 a Bologna, dal matrimonio fra l’erede di Ferruccio Lamborghini e Luisa Peterlongo. Distante dalle dinamiche dell’azienda di famiglia, la ragazza inizia a farsi notare nelle discoteche lombarde e poi in tv grazie a Chiambretti Night. Nel 2016 la vediamo a Super Shore e anche in Riccanza, il talent di MTV dedicato ai giovani rampolli italiani. Nel 2017 invece la vediamo nella versione spagnola del Grande Fratello Vip e poi in Geordie Shore. Continua al tempo stesso ad occuparsi di musica e collabora per il singolo Lamborghini RMX con Sfera Ebbasta e Guè Pequeno. Il suo primo singolo da solista risale invece al 2018, dal titolo Pem Pem, con cui ottiene il disco di platino.

In base agli ultimi rumors emersi, le nozze di Elettra Lamborghini stanno creando non poco scompiglio nella famiglia dell’ereditiera. Presto diventerà la moglie del dj Afrojack e pare che papà Tonino Lamborghini stia spingendo perchè la ragazza celebri le nozze a casa. Lei invece ha già scelto di fare la cerimonia sul lago di Garda. I due fidanzati tra l’altro si sarebbero dovuti sposare lo scorso dicembre e sono stati costretti a rimandare tutto per via dell’emergenza sanitaria.