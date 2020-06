Film Stasera in Tv – La principessa e il gigante – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La principessa e il gigante. Produzione norvegese del 2017, il film è diretto da Mikkel Braenne Sandemose e interpretato da Vebjorn Enger, Eili Harboe, Mads Sjogard Pettersen. La pellicola è un fantasy per famiglie ispirato ad una leggenda nordica. Una sorta di Cenerentola al maschile, con accenni a tante altre fiabe classiche e a figure tipiche di questo genere. Film divertente, con parecchie scene simpatiche che alleggeriscono la trama, eccellenti effetti speciali e ambientazioni incantevoli, con ottime ricostruzioni in stile fantasy e bei costumi. Toccante storia di crescita.

La principessa e il gigante – Trama

Secondo la leggenda, se la principessa del regno del Nord non prende marito entro il diciottesimo anno di età, il gigantesco Troll, Re della Montagna, la rapisce. Ciò accade a Kristin, in fuga per non sposare l’antipatico principe Frederik (Allan Hyde). Espen (Vebjørn Enger), un giovane contadino con più fegato che cervello ma, soprattutto, con più cuore che timore della morte, insieme ai suoi fratelli combatterà prima contro il perfido principe e poi contro l’orribile Troll, per salvare Kristin ed ottenere la ricompensa che gli permetterebbe di evitare la rovina della fattoria di famiglia.

La principessa e il gigante – Trailer Video

La principessa e il gigante – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Askeladden – I Dovregubbens hall

Genere: Avventura

Durata: 1h 45m

Anno: 2017

Paese: Norvegia

Regia: Mikkel Braenne Sandemose

Cast: Vebjorn Enger, Eili Harboe, Mads Sjogard Pettersen

La principessa e il gigante – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 19 Giugno 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine degli episodi della sitcom statunitense La Tata.