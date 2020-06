I tre segni zodiacali che sono come il vino: più invecchiano migliori sono

Di alcune persone si dice che sono come il vino. Cosa vuol dire? Il vino da il massimo quando è invecchiato, è più buono, ha caratteristiche organolettiche e qualitative migliori per cui chi è come questa bevanda migliora nel tempo. Ciò può essere riferito sia all’aspetto fisico che a quello interiore. Le stelle definiscono in particolare tre segni zodiacali che sono come il vino: più invecchiano, migliori sono.

1. Il Capricorno

Il primo dei tre segni zodiacali che sono come il vino è il Capricorno. Il Capricorno già nasce saggio e più invecchia più acquista ulteriormente saggezza. La sua caratteristica peculiare è però quella dell’aspetto esteriore sempre verde. In particolare, in realtà, sono le persone che hanno l’ascendente in Capricorno ad avere questa caratteristica. L’ascendente infatti fornisce indicazioni su come noi appariamo agli altri per cui delinea in maniera quasi esclusiva l’aspetto fisico di ognuno di noi. Tipico di chi ha l’ascendente in Capricorno è dimostrare meno anni di quelli effettivi. Il Capricorno è dunque un segno che delinea il mantenersi bene anche con il trascorrere del tempo, che incalza inesorabilmente non scalfisce questo segno di terra.

2. La Bilancia

Il secondo dei tre segni zodiacali che sono come il vino è quello della Bilancia. I nati del segno della Bilancia migliorano con l’età dal punto di vista psicologico. Da bambini i bilancia sono molto timidi e paurosi, da giovani sono adolescenti con qualche complesso e con la paura del giudizio degli altri e di non essere accettati. Con la maturità e soprattutto con l’esperienza di vita acquisita negli anni, i Bilancia finalmente migliorano sono ogni aspetto. Sono più sicuri di sé, sanno che se c’è un problema non serve andare in ansia per risolverlo, diventano capaci di ragionamenti arguti, non si fanno più i problemi mentali e i castelli irreali di quando erano giovani. Lo scorrere del tempo porta sicuramente bene ai nati del segno zodiacale della Bilancia.

3. I Gemelli

Il terzo e ultimo dei tre segni zodiacali che sono come il vino è quello dei Gemelli. Con il tempo i Gemelli migliorano sia nell’aspetto che nell’intelletto. Da giovani non sono molto avvenenti e questa è una caratteristica soprattutto delle donne del segno che migliora però con l’età, rendendole come il vino. Sicuramente con il passare del tempo i nati del segno zodiacale dei Gemelli acquistano maturità per cui sono meno portati a fare i pagliacci in occasioni pubbliche come fanno spesso da giovani. I nati dei Gemelli quando sono ragazzi fuggono le responsabilità, non vogliono sentir parlare di cose serie o pratiche perché per loro sono noiose. Con la maturità finalmente diventano responsabili, persone su cui si può fare affidamento.