Inter, non c’è pace per Stefano Sensi, nuovo infortunio: risentimento muscolare per lui

Stagione molto sfortunata per Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, acquistato in estate dal Sassuolo con la forumla del prestito con diritto di riscatto, nonostante il buon impatto con la nuova realtà sta facendo i conti con la sfortuna: da poche ore è ufficiale un nuovo infortunio, stavolta ai flessori della coscia destra, quello che appare come un risentimento muscolare, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.

Infortunio numero 5 per l’ex Sassuolo

Sensi, che all’attivo conta 18 presenze con 3 reti segnate con la maglia nerazzurra, aveva subito un altro infortunio al piede, ma in precedenza avera sofferto problemi agli adduttori per due volte distinte e al polpaccio, per un totale di 5 infortuni in meno di una stagione che ne hanno precluso buona parte della stagione.

Scontata la sua assenza nella prossima partita dell’Inter, che segna il ritorno dei nerazzurri in campionato, il prossimo 21 giugno contro la Sampdoria, allo stadio San Siro di Milano.