Inter – Sampdoria – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Nel posticipo di domenica sera si affronteranno Inter e Sampdoria, con i blucerchiati che faranno visita ai nerazzurri allo Stadio San Siro di Milano. Questa è la partita che chiuderà la 25° giornata di campionato. La gara verrà svolta a porte chiuse, e il fischio d inizio è fissato alle ore 21:45, ed è affidato al Signor Mariani.

Inter – Sampdoria, Tutto sul match

L’Inter ha già disputato una partita post Covid, pareggiando per 1-1 in casa del Napoli, perdendo così l’occasione di portarsi a casa la Coppa Italia. L’ultima partita in campionato dei nerazzurri risale all’8 marzo, e in quell’occasione venne sconfitta per 2-0 dalla Juventus. La squadra di mister Conte vuole riavvicinarsi alla testa della classifica che dista, al momento, 9 punti dalla capolista Juventus, e 8 punti dalla Lazio 2°.

La Sampdoria 16° in classifica arriva da un periodo disastroso, visto che ha collezionato solo 7 punti nelle ultime 6 partite. Sarà dura per loro vincere contro questa Inter, ma sicuramente faranno del loro meglio per riuscire a portare punti a casa, visto che la squadra di Ranieri si trova a 1 solo punto di vantaggio da Genoa e Lecce rispettivamente 17° e 18° in classifica, e quindi devono cercare punti salvezza.

Inter – Sampdoria, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Inter – Sampdoria, dove vederla in tv o streaming

L’ultima gara di questa giornata può essere seguita, dagli abbonati, sulla piattaforma Sky, che manderà in onda il match sia per via satellitare sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), ma anche attraverso l’app SkyGo presente negli store per dispositivi Android e Apple, così da poter godersi l’incotro sul proprio smartphone o tablet, nonchè su computer.