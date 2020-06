Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 20 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 20 giugno 2020. Come proseguirà il weekend per i primi 4 segni zodiacali? L’Ariete recupera la sua innata forza, umore alto per il Toro. Relazioni al top per i Gemelli, mentre il Cancro deve fermarsi un momento e capire chi è. Di seguito, le previsioni astrologiche per questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Ariete

La Luna sarà ancora in buon aspetto domani, come indica l’oroscopo di Paolo Fox. Nelle prossime ore tornerà in auge la tua indole forte e istintiva, la tua irruenza che, a volte, combina dei guai. Nei mesi passati, probabilmente sei stato frettoloso, non hai fatto bene le tue valutazioni e hai causato un danno nella tua vita. Domenica sarà una giornata peggiore dal punto di vista relazionale, per cui se ci sono chiarimenti da affrontare sarebbe il caso di farlo entro sabato.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Toro

Questa settimana è cominciata bene e finirà meglio. Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà interessante e domenica perfino migliore! In questi giorni sei preso da questioni immobiliari, relative ad affitti, vendite. È probabile che entro il mese di novembre sarai messo di fronte a scelte radicali. In amore dovresti ammorbidirti un po’ ed essere più disponibile, in vista di agosto che sarà un mese stimolante per i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Gemelli

In questo periodo hai riscoperto la tua innata curiosità, la tua voglia di giocare, di esplorare nuovi orizzonti. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa la Luna nel segno che favorirà i rapporti sociali e sentimentali, domani e domenica. Potrebbero arrivare delle belle sorprese in amore. Chi desidera un figlio, dovrebbe sfruttare queste giornate: il periodo è molto fertile!

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Cancro

In questo momento dovresti provare a leggerti dentro e capire quello che provi e desideri fino in fondo. Tu non sei un enigma solo per gli altri, ma delle volte diventi incomprensibile perfino per te stesso! Fai attenzione, però, perché questo alone di mistero che ti circonda, però, da elemento di fascino e curiosità può trasformarsi in motivo di tensione in chi ti sta vicino.