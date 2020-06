Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 20 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 20 giugno 2020. Come passeranno il sabato Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone deve prendere una decisione importante sul lavoro, ci vuole prudenza nelle relazioni per la Vergine. La Bilancia deve buttarsi sui suoi progetti, mentre per lo Scorpione alti e bassi emotivi. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Leone

nei prossimi giorni dovrai prendere una decisione importante riguardo il lavoro. Questo vale sia per gli imprenditori che per i dipendenti: entro due mesi dovrai capire se vorrai seguire o no il gruppo con cui lavori. L’amore, per fortuna, va molto meglio. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani e nei prossimi giorni saranno favorite tutte le relazioni, a partire da quelle appena iniziate.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Vergine

Come spiega bene Paolo Fox, è dalla scorsa primavera che stai mettendo in primo piano il lavoro, a discapito dell’amore. In parte è comprensibile, perché tu sei un segno che ha bisogno di sentire le spalle coperte per lasciarti andare con i sentimenti. Dovresti, però, cercare di essere più prudente in coppia ed evitare le provocazioni come modo per pungolare gli altri. Domani avvertirai un po’ di calo fisico, ma domenica potrai recuperare.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a sfruttare domani per mandare avanti tutti i tuoi progetti. Il lavoro fatica a ripartire; chi è in attesa di una risposta, dovrà aspettare la seconda metà di luglio per ricevere qualche notizia. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco, in questo momento, qualcuno di affettuoso e forte, su cui poterti appoggiare. Forse un programma che avevi in previsione per giugno e luglio è saltato. Stringi i denti e sii forte!

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 20 giugno 2020: Scorpione

Si prospetta una domenica molto stimolante, merito della Luna in ottimo aspetto. In questi giorni stai vivendo delle contraddizioni: da un lato hai Marte a favore, dall’altro lato c’è Saturno contrario. Delle volte sei pieno di energia e voglia di fare, altre volte ti senti piuttosto confortato, soprattutto se hai a che fare con chi tergiversa, temporeggia e mette in dubbio le decisioni prese in passato.