Prossima giornata Serie A – Ecco orario delle partite e programmazione tv: ci sono due partite in chiaro

Adesso è proprio vero. Tra poco meno di 24 ore avrà nuovamente inizio la Serie A e si fa in grande stile, finalmente, dopo tre mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo le tre partite di Coppa Italia, ovvero i ritorni delle semifinali e la finale che ha visto trionfare il Napoli di Gennaro Gattuso, adesso riprende anche il campionato di Serie A e tutte le squadre avranno la possibilità di inseguire i propri obiettivi.

La corsa per lo scudetto è una vera e propria corsa a tre anche se l’Inter è un po in ritardo. Domenica sera disputerà il recupero contro la Sampdoria e vincendo potrebbe andare a sei punti dalla vetta. La Lazio, invece, sembra al momento avere più possibilità di diventare l’anti Juventus. La squadra di Sarri non si è mostrata molto bene in queste partite e dovrà dimostrare veramente tanto. In mezzo si mettono anche gli infortuni di Khedira ed Alex Sandro.

Ma andiamo a vedere quali saranno le partite di questo fine settimana. Si parte infatti sabato 20 giugno alle 19:30 con il match tra Torino e Parma. Per vedere la partita si dovrà essere abbonati a Sky o al servizio on demand di Now TV. Il match infatti è in esclusiva e vedrà scendere in campo due squadre molto motivate: i padroni di casa riprenderanno la propria corsa alla salvezza mentre gli ospiti vogliono tentare un gran colpo sperando di raggiungere l’Europa League che al momento si trova a quattro punti di distanza, ma che con una vittoria sarebbe solo ad un punto.

Sabato sera tornano in campo invece Verona e Cagliari. Alle ore 21:45 si giocherà al Bentegodi un match che vede tornare in campo due delle squadre che meglio si sono imposte su questo campionato da provinciali. Due delle diverse sorprese della Serie A. Il Verona si trova attualmente a 35 punti mentre il Cagliari è a sole tre lunghezze di distanza. In queste ore si sta addirittura decidendo di fare vedere Verona Cagliari in chiaro. Sembra infatti che il match possa essere trasmesso in diretta sul canale Youtube di DAZN. Per facilitare la vostra ricerca potrete vedere la partita in diretta anche su Giornal.it dove inseriremo il player.